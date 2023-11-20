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Силуанов оценил дефицит федерального бюджета в 2024–2026 годах

14:20
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Возможности для обеспечения экономической стабильности есть

При сохранении текущей макроэкономической ситуации дефицит российского бюджета сохранится в пределах одного процента ВВП. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

Силуанов назвал приватизацию одним из источников пополнения бюджета
Путин дал оценку экономической ситуации в России

"Если ситуация будет изменяться, будем корректировать наши оценочные прогнозы", - уточнил Силуанов, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Глава ведомства подчеркнул, что, несмотря на сложную геополитическую обстановку, федеральный бюджет России может не только обеспечивать стабильность макроэкономических показателей, но и реализовывать национальные приоритеты страны.  

Ранее президент России Владимир Путин призвал Центробанк и кабинет министров к скоординированным действиям по снижению влияния инфляционных процессов на жизнь простых россиян. При этом глава государства указал на необходимость отслеживания цен на социально-значимые продукты и товары.

27 октября Центробанк принял решение об очередном повышении ключевой ставки. В этот раз руководство денежно-кредитного регулятора подняло ставку сразу на 2 п.п. – c 13 до 15 процентов.

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