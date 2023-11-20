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В Кремле прокомментировали заявления нового президента Аргентины

13:01
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Участие Аргентины в БРИКС - под вопросом

Россия с уважением относится к выбору народа Аргентины, сделавшего Хавьера Милея президентом страны.
На выборах президента Аргентины победил "мини-Трамп"

Москва слышала предвыборные заявления политика, но пока не будет делать поспешных выводов, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Главным образом будем ориентировать и судить по тем заявлениям, которые он уже будет делать после инаугурации", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Песков подчеркнул, что Россия выступает за дальнейшее развитие отношений с Аргентиной.

Вчера в Аргентине прошел второй тур президентских выборов, победу одержал крайне правый либертарианец Хавьер Милей (55,91% голосов). В ходе своей предвыборной кампании он заявлял, что является противником сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией. Милей планирует отозвать заявку Буэнос-Айреса на вступление в БРИКС и ввести в Аргентине доллар.

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