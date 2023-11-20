В Кремле прокомментировали заявления нового президента Аргентины

Участие Аргентины в БРИКС - под вопросом

Россия с уважением относится к выбору народа Аргентины, сделавшего Хавьера Милея президентом страны.

Москва слышала предвыборные заявления политика, но пока не будет делать поспешных выводов, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Главным образом будем ориентировать и судить по тем заявлениям, которые он уже будет делать после инаугурации", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Песков подчеркнул, что Россия выступает за дальнейшее развитие отношений с Аргентиной.

Вчера в Аргентине прошел второй тур президентских выборов, победу одержал крайне правый либертарианец Хавьер Милей (55,91% голосов). В ходе своей предвыборной кампании он заявлял, что является противником сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией. Милей планирует отозвать заявку Буэнос-Айреса на вступление в БРИКС и ввести в Аргентине доллар.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"