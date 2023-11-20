Запил, едва не лишился ноги, но нашел силы вернуться на сцену: как живет юморист Пономаренко после смерти брата

К новогодним праздникам Пономаренко готовит премьерную программу

Валерий Пономаренко готовится к возвращению на большую сцену. Осенью артист оказался на грани жизни и смерти. В Сочи у него неожиданно начала неметь нога, и друзья уговорили его обратиться к местным врачам.

"На меня там смотрели так, как будто мне жить осталось минут 10. Меня так напугали. Ну, не скажу, что я не доверяю сочинским и другим врачам, но по принципу "дома и стены помогают", я решил в Ростове делать операцию, рискнуть", - рассказывает юморист.

После операции прошло всего две недели, но Пономаренко уже крепко стоит на ногах и старается каждый день проходить несколько километров пешком.

"И сейчас, ну, почти танцую. Нормально. Прошло-то после операции две недели всего. А если бы не вовремя сделали операцию, просто лишился бы ноги выше колена, а так... Я говорю: "Господи, спасибо, что взял деньгами, а не ногой", - говорит он.

Хирург удалил артисту тромб и предупредил о том, что нужно кардинально менять образ жизни, иначе будет не до шуток.

"То, что произошло у меня, это от стрессов. Это мне сам сказал этот хирург. Он сказал, что стресс. Вот прямо сильный стресс провоцирует это просто на раз. Также алкоголь. Он говорит: "Тебе повезло, что ты бросил курить и у тебя подвижный образ жизни, иначе ты бы не выдержал", - делится Пономаренко.

Валерий Пономаренко пережил две тяжёлых потери. Практически друг за другом ушли его отец и брат-близнец, с которым они практически не расставались и в жизни, и на сцене.

Полтора года его брат боролся с тяжёлой формой онкологии. Испробовал все методы лечения. Родственникам пришлось залезть в долги, но ничего не помогло. После смерти Александра Валерий не только потерял близкого человека, но фактически остался без работы. Своё горе он стал топить в алкоголе. На помощь пришёл коллега - Николай Бандурин.

"Я просто со стакана не слазил, потому что я не видел, что делать. Я себя... Ну и потом, чувствую, что тупик. Это на самом деле тупик. Ну и вот, опять же благодаря Коле, он действительно очень и очень именно вот морально меня вытащил. И вот... сейчас я, наверное, научился с этим жить. Ну и думаю, что надо обратить внимание на собственное здоровье. Тем более подсказки жизнь даёт, что, мол, обрати внимание на своё здоровье", - рассказывает Пономаренко.

Бандурин сумел подобрать нужные слова и предложил Пономаренко выступать вместе. Много лет известный куплетист работал в дуэте со своим другом Михаилом Вашуковым, но дороги их разошлись, и они перестали общаться друг с другом.

"Когда мы с Мишей расстались, лет 10 я каждый вечер с ним мысленно разговаривал, лет 10. Потом это потихонечку стало сходить на нет, потихонечку стало отпускать, но всё равно, нет, нет, да и мысленно обратишься, мысленно вспомнишь. Конечно, это тяжело. Это как половину себя отрезать. У Саши ещё тяжелее, ещё они братья-близнецы. Это ещё сложнее, потому что мы с Мишей 23 года, а они 55 лет. Это 55 лет жить вместе, и вдруг одного... и вдруг половины тебя нет, а ты уже не знаешь, как себя вести. Представьте, левая часть тела отказала, вот как себя вести?" – говорит Бандурин.

Простились с Александром Пономаренко в Новочеркасске, там находится малая родина братьев. Место, где они родились, и там сейчас живёт их старенькая мама. Болезнь и смерть брата надолго выбили Валерия из колеи.

"Я постоянно задаюсь вопросом, а чего бы Саша хотел, брат? Чтобы я был убит горем, ушёл в запой? Но, кстати, у меня такой период и был. Потом я подумал, а чего Саша хотел бы? Чтобы я просто наступил себе на горло, и на этом всё закончилось, или он хотел бы, чтобы я за двоих продолжал жить в этом мире и творить? Наверное, он больше хотел бы второго. Я думаю, он не хотел бы видеть меня опустошённым горем. Да, я испытываю... Для меня брат вообще святой. Он просто святой, это лучшая половина меня ушла", - говорит Валерий Пономаренко.

После смерти Александра Пономаренко между его родственниками случился конфликт. Вдова разругалась с братом. Налаживать отношения с женщиной Валерий не планирует.

"Она, видимо, хотела, чтобы я обеспечивал две семьи. Свою и её. Но я на тот момент был не в состоянии даже не то чтобы кого-то обеспечивать, я был, наверное, жить не в состоянии просто. И вот на фоне всего этого мне было сказано, что вот я столько-то и столько-то должен, потому что я же... это же брат. И все мои попытки объяснить: "Ребята, да была бы у меня такая сумма, я бы вообще не задумывался. Но у меня свои долги наработаны, пока Саша болел, у меня своя семья, которую надо содержать, поэтому, ребята, я не в состоянии", - объясняет Пономаренко.

Сейчас Валерий Пономаренко хочет расплатиться с долгами, установить два памятника, отцу и брату.

"У меня, прежде всего, опять же... Тяжёлая ситуация не позволила мне даже отцу пока памятник поставить. То есть я сейчас, поскольку отец ушёл раньше... Вот оно как-то одно за другим получилось. Памятником отцу я сейчас занимаюсь, но это в стадии уже какой-то. Но я один, конечно, занимаюсь. Потому что мне говорят, что нет помощи той стороне, ну а кто поможет мне? Ну, я решу все вопросы", - уверен артист.

К новогодним праздникам Пономаренко и Бандурин готовят премьерную программу, номера держат в тайне.

"Ребят, а, ребят, ну хватит слухов! У меня всё вот так, всё хорошо", - смеется Валерий.

Но обещают, что будет весело. Куда веселее, чем окружающая жизнь.

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