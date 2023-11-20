Собянин: Новый многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы

Глава города поздравил детских врачей с профессиональным праздником

Ко всем специалистам можно попасть в удобное время. После завершения комплексной реконструкции 32-й детской поликлиники в нее был переведен и филиал №3, который раньше располагался на первых этажах жилого дома. Обновленное четырехэтажное здание прямо у метро намного доступнее для маломобильных категорий - мам с колясками, инвалидов. Но главное - увеличилась пропускная способность медучреждения в целом.

Это здание - 1979 года. Но после реконструкции выглядит как новостройка. Обновили фасады, заменили инженерные коммуникации и системы, внутренние перегородки, лифты, оконные и дверные блоки. А, главное - оснастили самым современным медицинским оборудованием.

"В том числе это малодозовый рентген, в котором мы можем проводить процедуры без вреда для малышей грудного возраста. Также мы получили функциональное оборудование. Это электроэнцефалография, которую проводят даже во время сна", - рассказал главный врач Заурбек Кодзоев.

Предмет особой гордости врачей - мини-офтальмологический центр. По оснащению - один из лучших в центральном округе. Аппараты позволяют проверять зрение даже у младенцев. А те, кто постарше, уже не смогут схитрить.

Медики говорят: когда им создали такие условия, на работу - как на праздник. И сегодня это не фигура речи. 20 ноября - всемирный День педиатра, с которым детских врачей сегодня поздравил Сергей Собянин. Медикам - цветы от мэра. Их маленьким пациентам - пожелания скорейшего выздоровления. И сегодня же Собянин объявил об очередном грандиозном решении.

"Сегодня приняли решение о строительстве на западе Москвы крупнейшего в стране современного корпуса больницы. По сути дела, это многопрофильная клиника, которая будет оснащена самыми последними технологиями и даст новые возможности для оказания качественной медицинской помощи нашим подрастающим москвичам. Еще раз поздравляю с праздником", - сказал мэр.

Именно по инициативе Сергея Собянина была запущена масштабная программа обновления столичной системы здравоохранения. Она охватила и половину амбулаторного звена. Только за прошлый год в городе появилось 10 новых поликлиник. А старые - не просто ремонтируют, а полностью перестраивают в ходе комплексной реконструкции и оснащают самым современным оборудованием.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"