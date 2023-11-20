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Коммунальный флот столицы перешел на зимний режим работы

15:00
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Всего с весны было собрано около 600 тонн плавающего мусора

Коммунальный флот столицы перешел на зимний режим работы. Теперь акваторию Москвы-реки и судоходной части Яузы будут патрулировать два судна ледового класса, несколько быстроходных специализированных катеров, а также плавучий кран.

Они будут следить за чистотой воды. Всего с весны было собрано около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировано почти 100 загрязнений, со дна извлечено более 20 тысяч тонн иловых отложений. Суда, которые выполняли эти работы, теперь отправились на обслуживание. Специалисты осмотрят их и при необходимости отремонтируют.

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