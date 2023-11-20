В столице за месяц открылось почти 50 новых зарядных станций для электромобилей

В рамках проекта "Энергия Москвы"

Увидеть на карте значок электрозарядной станции за пределами городской застройки - приятный сюрприз для тех, кто отправился в дальнюю поездку на электромобиле. Оснащать по последней транспортной моде гостиничные парковки, начали в одной из крупнейших в России сети отелей Cosmos Hotel Group, принадлежащей АФК "Система".

"Мы видим, что число гостей, приезжающих к нам на электроавтомобилях, растет. И было принято стратегическое решение - развивать на своей территории, на территории наших отелей электрические зарядные устройства для автомобилей. Помимо удобства для гостей, также особое внимание занимает экологическая повестка. В этом направлении у нас тоже большая программа", - рассказал президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

Процесс зарядки электромобиля, который запускается с помощью приложения на смартфоне, в зависимости от остатка аккумулятора займет от 30 минут до нескольких часов. ПО для зарядки - разработка отечественного оператора электрозарядной инфраструктуры, который создает и собственные универсальные ЭЗС.

"У нас большая партнерская повестка с компанией Sitronics Group. Непосредственно с их подразделением Sitronics Electro. И на сегодняшний день у нас установлено уже семь зарядных устройств. В ближайшее время еще четыре откроется", - продолжил Биба.

В ноябре новые зарядные станции начнут работать при отелях Cosmos в Улан-Удэ и Сегеже в Карелии. Следом на очереди установка ЭЗС в Москве и Санкт-Петербурге. В планах же на ближайшие годы расширить географию программы на все города присутствия сети.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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