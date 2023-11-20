В "Современнике" произойдет "Чудо святого Антония"

По пьесе Мориса Метерлинка

Верите ли вы в чудеса? Этим вопросом, пожалуй, стоит задаться перед просмотром спектакля. Ведь когда на пороге появится святой, думать будет некогда.

В богатый дом, в котором 3 дня назад скончалась хозяйка, в образе нищего приходит тот, кому истово молилась верная служанка. Настоящий святой. Его намерения очевидны - оживить. Дальше - дилемма, нешуточный конфликт интересов. Ведь богатая дама завещала каждому некоторую долю своего состояния.

"Чудо святого Антония", пьеса Мориса Метерлинка, написанная в начале 20 века, была в разное время поставлена гениями театра - Вахтанговым и Мейерхольдом. Выпускник Щукинского училища режиссер Александр Назаров начал работать над пьесой в том числе из чувства благодарности. Ведь настоящее чудо случилось и в его семье.

"Мы с женой были в турпоездке в Италии и на 40 минут нас завезли в Падую. Я до этого не знал, кто такой святой Антоний, кроме того, что есть такая пьеса. А у нас тогда не было детей еще. Как-то сказали, что святой Антоний "отвечает" за детей. Я пошел, попросил. Оказалось, что Наташа ждет ребенка", - рассказывает Назаров.

В постановке много юмора и театральности. Легкости и глубины. По определению режиссера, жанр спектакля - "мистический фарс". Именно такая ироничная форма позволяет говорить на серьезные темы.

Евгений Косырев своего персонажа наделил земными чертами. Добрым взглядом, наивностью. Уверен - верить в чудо жизненно необходимо.

Спектакль сохраняет традиции театра. Похожий на сказку для взрослых, он напоминает, о чем многие давно забыли. О чудесах. Которые случаются.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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