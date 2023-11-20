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В Центр воспроизводства Московского зоопарка привезли амурского тигра

15:10
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Животное пострадало от браконьеров

Амурского тигра, пострадавшего от браконьеров, привезли из Хабаровского края и пока разместили в Центре воспроизводства столичного зоопарка под Волоколамском.

Хищника доставили самолетом в огромном контейнере. Полет пятилетний тигр перенес отлично. А вот освоиться ему мешает недоверчивость.

Животное вышло к людям прошлой зимой в поселке Вяземский, там оно держало в страхе всех: и жителей, и собак. Его удалось удалось поймать и перевезти в местный центр передержки. Во время обследования обнаружили застарелую травму передней лапы - типичный след браконьерской петли.

Тигру требовался серьезный уход и, возможно, операция. И его решили перевезти к московским специалистам. Сначала изрядно пополневшего зверя обездвижили - на расстоянии, из специального инъектора. А затем на носилках перенесли в транспортировочный бокс. Теперь страдальцем займутся уже московские ветеринары. В планах - постоянные тренинги, чтобы он наконец поменял свое отношение к человеку.

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