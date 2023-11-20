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Песков рассказал о планах Путина на виртуальном саммите G20

13:21
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Он состоится 22 ноября

Президент России Владимир Путин на виртуальном саммите "Большой двадцатки" (G20) изложит российскую позицию по актуальным проблемам. Такое заявление сделал в понедельник, 20 ноября, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Онлайн-саммит G20 пройдёт с участием Путина

Как подчеркнул спикер Кремля, которого цитирует ТАСС, для российской стороны повестка предстоящего виртуального саммита G20 "понятная".

Это нынешняя ситуация, весьма и весьма неспокойная. Конечно, будет изложена позиция России, которая достаточно хорошо известна. Она последовательна, сбалансирован.

Ранее в Сан-Франциско завершился саммит Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Как отметил глава российской делегации, вице-премьер Алексей Оверчук, в документе, принятом по итогам мероприятия, была полностью учтена позиция Москвы. Политик подчеркнул, что саммит можно считать удачным, на нем царила доброжелательная рабочая атмосфера.

Тем временем государства — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовятся к встрече в Минске. Однако Ереван заявил об отказе участвовать в предстоящем саммите. Песков отмечал, что "у каждого главы государства могут быть свои обстоятельства".

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