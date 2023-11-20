На закупку медицинских автомобилей для регионов выделят 4 млрд рублей

До конца года в небольшие населенные пункты поставят 250 мобильных комплексов и машин

Около четырех миллиардов рублей выделят на закупку медицинских автомобилей для регионов. Об этом сегодня сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

До конца года в небольшие населенные пункты поставят 250 мобильных комплексов и машин. Это позволит повысить качество и доступность медицины. Также более миллиарда рублей выделят на завершение строительства Якутского республиканского онкологического диспансера с поликлиникой и стационаром.

Кроме того, во время совещания глава правительства поздравил представителей транспортного комплекса с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие экономики.

"Правительство продолжает совершенствовать транспортную инфраструктуру российских субъектов. Как подчеркивал президент, модернизация аэропортовой сети - это очень хороший стимул для развития регионов и России в целом. В качестве опережающего финансирования мы направим в текущем году миллиард рублей на реконструкцию двух воздушных гаваней - в Дагестане и Якутии, благодаря чему в Махачкале построят еще одну взлётно-посадочную полосу, а в Олёкминске уже в следующем году модернизируют аэропорт", - указал премьер.

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