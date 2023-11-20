В Москве проходит сессия "Россия и мир: образы-связи-будущее"

Собравшиеся анализируют взаимосвязи культуры, религии и общества

В условиях глобальных изменений как никогда важны сотрудничество и объединение людей перед лицом любых вызовов и угроз. Об этом говорят сегодня участники международной стратегической сессии "Россия и мир: образы-связи-будущее", которая проходит в Москве.

Собравшиеся анализируют взаимосвязи культуры, религии и общества, обсуждают важность традиционных духовно-нравственных ценностей и дают оценку роли образования

"Нам нужны грамотные и сильные специалисты. И без преподавателей, педагогов, учителей здесь государству не обойтись. И фраза-цитата о том, что войны выигрывают не генералы, войны выигрывают приходские священники и учителя, она сегодня обретает особое значение, потому что идет битва - битва за умы наших детей", - отметила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова.

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