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В Москве проходит сессия "Россия и мир: образы-связи-будущее"

14:48
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Собравшиеся анализируют взаимосвязи культуры, религии и общества

В условиях глобальных изменений как никогда важны сотрудничество и объединение людей перед лицом любых вызовов и угроз. Об этом говорят сегодня участники международной стратегической сессии "Россия и мир: образы-связи-будущее", которая проходит в Москве.

Собравшиеся анализируют взаимосвязи культуры, религии и общества, обсуждают важность традиционных духовно-нравственных ценностей и дают оценку роли образования

"Нам нужны грамотные и сильные специалисты. И без преподавателей, педагогов, учителей здесь государству не обойтись. И фраза-цитата о том, что войны выигрывают не генералы, войны выигрывают приходские священники и учителя, она сегодня обретает особое значение, потому что идет битва - битва за умы наших детей", - отметила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова.

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Сессия "Россия и мир: образы-связи-будущее"
Сессия "Россия и мир: образы-связи-будущее"
Сессия "Россия и мир: образы-связи-будущее"
Сессия "Россия и мир: образы-связи-будущее"
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