Кремль признал отсутствие рычагов воздействия на Финляндию

Хельсинки может полностью закрыть границу с Россией

Россия вряд ли может повлиять на ситуацию с возможным намерением Финляндии закрыть все работающие контрольно-пропускные пункты на границе. Такое заявление сделал в понедельник, 20 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что Россия сожалеет, что на смену добрым отношениям с Финляндией пришла русофобская позиция.

При этом Песков признал, что оказать влияние на ситуацию Москва не может из-за того, что диалог с Хельсинки в настоящее время отсутствует, сообщает ТАСС.

Директор второго европейского департамента российского Министерства иностранных дел Сергей Беляев предупреждал, что Москва не оставит без ответа любые антироссийские действия Финляндии. Он указал, что после начала Россией спецоперации на Украине Финляндия "проводит последовательную конфронтационную антироссийскую политику".

При этом финское правительство отмечало, что может отказаться от реализации решения о закрытии четырех пунктов пропуска на границе с Россией, "если больше не будет необходимости предотвращать серьезную угрозу общественному порядку или национальной безопасности".

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