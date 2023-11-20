"Эффект бумеранга": Песков оценил последствия от антироссийских санкций

От ограничений в первую очередь страдают сами европейцы

При введении новых санкций против России срабатывает "эффект бумеранга" – в первую очередь ограничения влияют на качество жизни граждан ЕС. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Частично срабатывает эффект бумеранга. Страдают интересы самих европейцев", - заявил Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос о включении в 12-й пакет санкций ЕС запрета на экспорт российских алмазов, спикер Кремля подчеркнул, что отечественные специалисты без особых усилий найдут способы минимизировать последствия новых рестрикций Запада.

Ранее члены Еврокомиссии одобрили предложения главы дипломатии ЕС по 12-му пакету антироссийских санкций. При этом представитель ЕК уточнил, что главная цель нового пакет санкций в отношении России – сокращение доходов Москвы от экспорта драгоценных камней в Европу.

Между тем заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что ограничения ЕС на экспорт российских алмазов приведут к росту контрафакта и синтетики на глобальном рынке драгоценных камней.

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