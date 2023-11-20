Раскольники сломали челюсть священнику при захвате монастыря в Черкассах

Полиция встала на сторону бандитов

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкасской области.

Рейдеры в камуфляже штурмом захватили монастырь УПЦ Рождества Богородицы в Черкассах. На территорию прорвались порядка 150 человек, в том числе полицейские. Братия вместе с наместником выселены из обители.

"В Черкассах произошло побоище, немыслимое в нормальной стране <…> Они просто по беспределу избивали священников и прихожан: ломали челюсти, отбивали почки и просто калечили", - сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

Пострадали как минимум четыре человека, они в больнице. Иерею Сергей Пащенко сломали нижнюю челюсть, передает ТАСС. Позднее полиция заблокировала входы в городской больнице, куда были доставлены избитые священники.

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