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Минздрав опроверг проблемы с поставками детской вакцины от пяти инфекций

13:58
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Речь идет о препарате "Пентаксим"

Поставка вакцины "Пентаксим" для профилактики пяти инфекционных заболеваний по первому этапу осуществлена в полном объеме — в количестве более 2,7 миллиона доз. Об этом в понедельник, 20 ноября, рассказали в российском Министерстве здравоохранения.

Ведомство прокомментировало сообщения некоторых средств массовой информации о том, что поставки детской вакцины "Пентаксим" для профилактики пяти инфекций столкнулись с трудностями.

Минздрав указал, что в 2023 году был заключен двухлетний государственный контракт на поставки "Пентаксима", поставка по первому этапу осуществлена в полном объеме — это 50% от заявленной потребности на 2023 год, сообщает РИА Новости.

Ранее в Росздравнадзоре прокомментировали сообщения ряда средств массовой информации о том, что на российском рынке образовалась нехватка препаратов иностранного производства на основе амоксициллина и клавулановой кислоты. Ведомство подчеркнуло, что никаких признаков дефицита антибиотиков в России не наблюдается.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов отмечал, что специалисты не видят рисков для пациентов из-за прекращения поставок в Россию препарата "Зепатир", предназначенного для больных гепатитом.

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