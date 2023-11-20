Эта планка может быть достигнута к 2030 году

Объем торговли России и Китая в этом году увеличился на треть и преодолеет планку в 200 миллиардов долларов, к 2030 году наверняка выйдет на рубеж в 300 миллиардов долларов. Такое заявление сделал в понедельник, 20 ноября, российский вице-премьер Андрей Белоусов.

Политик подчеркнул, что Китай — ключевой партнер России в сфере торговли и инвестиций. С начала 2023 года двусторонний товарооборот увеличился на треть. Заметен прогресс в торговле продукцией металлургии, химии, продовольствием, оборудованием и транспортными средствами, сообщает РИА Новости.

Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин рассказал, что уже более 90% трансграничных расчетов между Москвой и Пекином осуществляется в национальных валютах – в рублях и юанях. Несмотря на глобальную напряженность, торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Китаем продолжает активно развиваться.

Американские СМИ отмечали, что Соединенным Штатам, несмотря на все предпринятые усилия, "не удалось разорвать связи между Москвой и Пекином спустя почти 20 месяцев" после начала СВО.

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