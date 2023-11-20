Юрия Соломина могут перевести из палаты интенсивной терапии в обычную

Речь артиста стала более четкой

Врачи готовятся перевести худрука Малого театра Юрия Соломина из палаты интенсивной терапии в обычную. Об этом в интервью изданию SHOT рассказала внучка народного артиста СССР Александра.

По словам внучки, в лечении 88-летнего артиста наметилась положительная динамика – за последние три дня его речь стала более четкой. Несмотря на это, медики отказываются давать какие-либо прогнозы относительно выписки народного артиста из больницы, уточнили в издании.

6 ноября художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин потерял сознание во время вечерней прогулки. Подоспевшие на помощь врачи приняли решение экстренно госпитализировать народного артиста. Уже в медучреждении худруку театра поставили неутешительный диагноз – ишемический инсульт.

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