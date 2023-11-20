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Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов

14:33
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

И три снаряда HIMARS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны России. БПЛА были сбиты на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Также за сутки Вооруженные силы Украины на шести направлениях потеряли до 340 военных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего к столице беспилотника в районе Электростали.

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