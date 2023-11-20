Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину

Глава ЛБИ назвала музыканта "главным скамером страны"

Замоскворецкий суд Москвы принял к производству иск певца Егора Крида к "Лиге безопасного интернета" (ЛБИ) и ее главе Екатерине Мизулиной.

Иск зарегистрирован 16 ноября и относится к категории "о защите чести, достоинства и деловой репутации", передает РИА Новости.

Официально подробности дела не раскрываются. По данным "Московского комсомольца", Крид обиделся на то, что Мизулина назвала его "главным скамером страны" (мошенником – прим. ред.) из-за того, что музыкант незаконно рекламирует онлайн-казино.

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