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В Госдуме призвали ужесточить правила усыновления российских детей иностранцами

15:02
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Предлагается запретить усыновлять детей гражданам стран, где можно сменить пол

В российской Госдуме готовят инициативы, направленные на дополнительную защиту законных прав и интересов детей. Об этом в понедельник, 20 ноября, рассказал глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По словам парламентария, пресловутый законопроект предусматривает введение запрета на усыновление детей иностранцами, которые являются гражданами стран, где разрешена смена пола (а это подавляющее большинство стран НАТО), сообщает "Интерфакс".

Мы не можем гарантировать, что ребенок после усыновления не будет воспитываться в однополой семье в связи со сменой пола родителями. Мы же со своей стороны обязаны обеспечить, чтобы дети росли в нормальной социальной среде и с традиционными семейными ценностями.

Российское законодательство ранее было ужесточено в части смены пола — делать такие операции разрешается теперь исключительно при наличии подтвержденных медицинских показаний. Кроме того, предусмотрено аннулирование брака при смене пола одним из супругов, а также запрет сменившему пол россиянину усыновлять детей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что эти поправки защищают интересы россиян, они также направлены на укрепление института семьи и сохранение традиционных ценностей.

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