Россиян допустили к международным соревнованиям по конному спорту

Из-за СВО российским спортсменам запретили участвовать в таких турнирах

Международная федерация конного спорта (FEI) допустила россиян и белорусов к участию в соревнованиях под своей эгидой. Об этом в понедельник, 20 ноября, рассказали в пресс-службе Федерации конного спорта России.

Как отмечается на официальном сайте ФКСР, исполком FEI принял решение о пересмотре заградительных мер, действующих в отношении российских и белорусских спортсменов, лошадей и официальных лиц.

Благодаря этому россияне вернули себе право принимать участие в соревнованиях, организуемых FEI, под нейтральным статусом.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) обнародовал заявление, в котором подчеркнул, что считает дикостью критерии Международной федерации гимнастики (FIG) по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что спорт должен оставаться вне политики, поскольку он сближает людей через естественное ощущение честного состязания.

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