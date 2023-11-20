На Украине сказывается нехватка военной помощи со стороны США

В западной прессе рассуждают, что США начнут принуждать Киев к переговорам

Избивать прихожан монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах, принадлежащий канонической УПЦ, украинские наци начинают из-за забора. Затем, преодолев это препятствие, немногочисленных женщин и мужчин, вставших на защиту обители, бьют руками и ногами уже на территории храма.

Полиция традиционно бездействует. Приказ не трогать молодчиков спущен с самого верха. Оттого они и чувствуют себя безнаказанно. Хотя по закону обязаны быть задержаны. А в условиях украинских реалий ещё и направлены на фронт, где дела у ВСУ идут крайне плохо. Во многом уже сказывается нехватка военной помощи со стороны США. Но это лишь временное явление, подчеркнул сегодня глава Пентагона, едва сойдя с поезда в украинской столице.

"Я только что прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами. Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: США будут продолжать поддерживать Украину в её борьбе за свободу против российской агрессии, как сейчас, так и в будущем", - заявил Ллойд Остин.

Конечно, ряд экспертов считают, что у Украины еще есть силы. И весной-летом 24-го года она будет готова пойти в новое контрнаступление. И под это дело Верховная рада уже готовит законопроект, который существенно расширит категории лиц, подлежащих мобилизации. Фактически брать будут всех. И мужчин, и женщин от 18 лет. А, может, и моложе. Это как Вашингтон прикажет. Он же оплачивает эту войну. Впрочем, нельзя отрицать и того факта, что усталость от неё растет. И в западной прессе уже на полном серьезе рассуждают на тему того, что США все же начнут принуждать Украину к переговорам.

"Условия разрешения военного конфликта Киеву будут диктовать и Вашингтон, и Москва. Конец будет печальным. Россия укрепит свою власть на Донбассе и в Крыму и приобретет новые территории на западе, приближаясь к Киеву, - еще 20% территории. Украина будет вынуждена отложить цель вступления в НАТО. Все это – заданный план. У США есть старая привычка ввязываться в конфликт и терять интерес. Наши прокси оказываются брошены на погибель", - пишут СМИ.

Примеров таких достаточно. Ирак. Афганистан, откуда США сбежали как раз при Байдене. Вот и Украина может пополнить данный список. Впрочем, не сразу. Потому как есть мнение, что бремя поддержки киевского режима будет полностью переложено на плечи европейских стран. Тем более, что лидеры той же Германии отнюдь не против, наивно полагая, что у киевского режима ещё есть шансы победить Россию.

"По крайней мере, Шольц и Бербок, кажется, всё ещё верят в это безумие, иначе удвоение военной помощи невозможно разумно объяснить. Но для всех, кто принимает во внимание реальность, предстаёт иная картина: Украина не победит. Более того, если война не закончится в ближайшее время прекращением огня и переговорами, она рискует проиграть, потому что у неё просто закончатся мужчины, желающие и способные сражаться. И это невозможно заменить увеличением помощи в области вооружений", - отметила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

К тому же, с производством вооружения у Европы проблемы. Перестройка на военные рельсы пока идёт плохо. К примеру, обещанные Украине миллион снарядов к весне будущего года ЕС поставить не сможет. На этом фоне продолжает расти и недовольство простых граждан, которые, согласно последним опросам, выступают за сокращение помощи Украине или же её полное прекращение. И это понятно. Санкции, которые были введены против России, ударили, прежде всего, по экономикам европейских стран. Причем, тот же отказ от поставок российского газа на деле оказался фикцией. Его как покупали, так и покупают. Только не трубопроводный, а СПГ.

И платить за него приходится гораздо дороже. Впрочем, пока Европа это может себе позволить. Но и её запас прочности не безграничен. Тем более, в условиях, когда в состав Евросоюза на полном серьезе собираются принять таких грандов, как Молдавия и Украина. Последняя, по словам европейских политиков, сделала уже очень много на пути к настоящей демократии. Зеленский вот даже президентские выборы отменил.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"