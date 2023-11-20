Международной космической станции исполнилось 25 лет

После 2024 года Россия выйдет из проекта

Сегодня важная дата в освоении околоземного пространства. 25 лет тому назад ракета-носитель "Протон-К" вывела на орбиту первый модуль Международной космической станции - созданный в России функционально-грузовой блок "Заря". Со 2 ноября 2000 года МКС начала работу в пилотируемом режиме.

Космическое утро немногим отличается от земного. Вот только на Земле от того, будет ли кто-то прилежно чистить зубы или нет, мало что изменится. На орбите небрежное отношение к гигиене может обернуться для всей экспедиции большими хлопотами. Каждый на МКС строго следит за здоровьем. Во многом благодаря такой дисциплине Международная космическая станция успешно решает задачи уже 25 лет.

20 ноября 1998 года с космодрома Байконур ракета-носитель "Протон-К" вывела на орбиту первый модуль станции - "Заря". Но жизнь на МКС появилась позже. "Домом на орбите" станция стала с появлением российского служебного модуля "Звезда". Он пристыковался к МКС в 2000 году. Там уже было всё для того, чтобы космонавты могли жить и работать на протяжении многих дней экспедиции.

Мечты о станции, модули которой будут по очереди доставляться на орбиту, появились ещё в 80-х. И только в 1993-м вице-президент США Альберт Гор и председатель Совета министров России Виктор Черномырдин на встрече в Вашингтоне объявили о запуске нового международного проекта. Тогда же в документах закрепили и название - Международная космическая станция. Спустя четверть века МКС состоит уже из 17 модулей. В проекте участвуют 15 стран.

Если ясной ночью посмотреть на небо, МКС можно увидеть и без оптических приборов. Живая, рукотворная звезда: всё, что происходит на космической станции, становится объектом пристального внимания. Внимания, за которое некоторые готовы платить по 55 млн долларов: столько стоил билет в 2023 году для космического туриста. На МКС их побывало 14.

За время строительства и эксплуатации МКС выполнено 275 пусков. На станции побывали 273 человека из 21 страны. Сейчас на станции - шестеро. Это 70-я экспедиция по счёту. За два месяца они провели уже несколько десятков экспериментов. А за 25 лет их реализовано несколько тысяч. Проведение исследований - главная задача станции.

На борту и за его пределами изучают влияние радиации, психологическое состояние человека в стеснённых условиях, запускают студенческие микроспутники, отслеживают изменения на поверхности Земли. Много внимания сегодня будущим, уже межпланетным полётам. На станции учатся печатать на принтере животные и человеческие ткани, производить запасные детали. Проводить медицинские исследования на собственном теле - вдруг придётся делать операцию. Большой интерес представляет сама станция: какому влиянию она подверглась за четверть века.

И хотя сама станция поражает воображение, не меньшего восхищения заслуживают её обитатели. Многие считают, что самое сложное в подготовке космонавта - физические испытания. Но интеллектуальные тренировки отнимают куда больше сил. В 2007 году на станции отказали сразу все компьютеры. Отключились все системы. В условиях мощного стресса каждый на борту должен был решить сложнейшие технические задачи. И все справились. Внештатных ситуаций за историю МКС было ещё немало.

После 2024 года Россия выйдет из проекта МКС. Уже идёт работа над новой национальной орбитальной станцией - РОС. Архитектура станции тоже модульная. 80% оборудования МКС отслужило своё. Американская сторона планирует эксплуатировать станцию до 2030 года. После этого её должны затопить в Тихом океане.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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