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Зеленский усомнился в быстром окончании украинского кризиса

16:20
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Для ВСУ происходящий конфликт - тяжелая работа

Стратегическим партнерам Киева – США и ЕС – не стоит ожидать быстрого завершений боевых действий. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил о создании флота морских дронов в акватории Черного моря
Подоляк пожаловался на слишком долгие сроки поставок вооружений Западом

"Люди почему-то относятся к этому как к кино и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз", - пожаловался Зеленский, чьи слова приводит РИА Новости.

Политик указал, что для ВСУ происходящий на территории Украины конфликт – ежедневная работа. По его словам, в текущей ситуации у украинского командования нет права опускать руки.  

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пожаловался, что обещанная странами Запада военная помощь Киеву запаздывает. Политик подчеркнул, что вместо одной недели поставки затягиваются минимум на 3-4 месяца.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский признал, что эскалация палестино-израильского конфликта, вероятно, приведет к существенному снижению внимания мировой общественности к проблемам ВСУ, возникшим в ходе реализации летнего этапа украинского контрнаступления.  

9 октября член Совета Федерации Алексей Пушков указал на значительное снижение приоритетности Украины во внешнеполитической стратегии Запада из-за нового витка эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, отметив, что теперь администрация президент США будет финансировать как минимум два направления – украинское и израильское.   

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