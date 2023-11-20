"Вымирающая территория": МИД подвел итоги украинского "евромайдана"

10 лет исполнилось госперевороту на Украине

Киев заплатил высокую цену за свой "европейский выбор". За этим понятием на самом деле скрывался расчет Запада превратить Украину в русофобское агрессивное националистическое государство, которое планировалось использовать в качестве орудия в борьбе с Россией. МИД России опубликовал комментарий в связи с 10-летием начала украинского "евромайдана".

Как отметила в документе официальный представитель МИД Мария Захарова, украинцы, выходившие 10 лет назад на "майдан", едва ли представляли все трагические последствия своих действий. Это сломанные судьбы миллионов людей. Украина из самодостаточной, промышленно развитой республики бывшего СССР превратилась в вымирающую территорию.

Захарова подчеркнула, что страна утратила государственную самостоятельность. Украина находится на содержании западных колонизаторов, которые определяют её внутреннюю и внешнюю политику. Печально, что братский украинский народ вынужден жить при тирании - по сути, в колонии, целиком и полностью зависящей от внешних подачек, заключили в МИД России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"