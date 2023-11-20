В НАТО встревожились ростом влияния России в Боснии и Герцеговине

Генсек альянса обвинил Москву в поддержке сепаратистской риторики

В Североатлантическом альянсе обеспокоены сепаратистской риторикой и внешним влиянием, особенно со стороны России, в Боснии и Герцеговине. Об этом заявил в понедельник, 20 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По утверждению политика, военно-политический блок поддерживает суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины, тогда как влияние Москвы "грозит подрывом стабильности и ослабляет влияние реформ".

Чтобы избежать этого, НАТО собирается укреплять сотрудничество и диалог с властями Боснии и Герцеговины, цитирует Столтенберга РБК.

Ранее президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, побывав с визитом в Москве, заявил, что российский лидер Владимир Путин пытался наладить диалог с Западом по теме совместной безопасности, однако его попытки были отвергнуты.

Президент Сербии Александр Вучич отмечал, что обвинения западных стран в отношении президента России Владимира Путина указывают на лицемерную политику США и ЕС. По словам политика, именно страны Запада несколько десятилетий назад нарушили территориальную целостность суверенной европейской страны – Сербии.

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