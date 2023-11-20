Москвичей ждет несколько дней январской погоды

Она продержится до четверга

Температура, соответствующая второй половине января, сохранится в Москве до четверга. Об этом в понедельник, 20 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как уточнил метеоролог, по ночам прогнозируется около десяти градусов мороза, а в ночь на среду и четверг — до минус 13 градусов. Днем ожидается около пяти-семи градусов ниже нуля.

При этом существенных осадков в ближайшие дни не будет, но во вторник и четверг в столичном регионе пройдет небольшой снег, сообщает "Интерфакс".

Тем временем ливни обрушились на Краснодарский край. В Сочи 17 ноября за сутки выпало больше месячной нормы осадков. Уровень воды в реках поднялся до критической отметки. Подтоплены дворы и нижние этажи зданий.

В Москве, как заявили в центре погоды "Фобос", уже началась метеорологическая зима. Ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец уточнил, что это произошло 17 ноября, поскольку именно с этого дня в столичном регионе среднесуточная температура перешла нулевую отметку.

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