ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей ждет несколько дней январской погоды

15:53
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Она продержится до четверга

Температура, соответствующая второй половине января, сохранится в Москве до четверга. Об этом в понедельник, 20 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как уточнил метеоролог, по ночам прогнозируется около десяти градусов мороза, а в ночь на среду и четверг — до минус 13 градусов. Днем ожидается около пяти-семи градусов ниже нуля.

При этом существенных осадков в ближайшие дни не будет, но во вторник и четверг в столичном регионе пройдет небольшой снег, сообщает "Интерфакс".

Тем временем ливни обрушились на Краснодарский край. В Сочи 17 ноября за сутки выпало больше месячной нормы осадков. Уровень воды в реках поднялся до критической отметки. Подтоплены дворы и нижние этажи зданий.

В Москве, как заявили в центре погоды "Фобос", уже началась метеорологическая зима. Ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец уточнил, что это произошло 17 ноября, поскольку именно с этого дня в столичном регионе среднесуточная температура перешла нулевую отметку.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.