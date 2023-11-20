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В США признали проблемы своего подводного флота

16:11
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Китай сократил отставание своего подводного флота по ключевым параметрам

Эпоха неоспоримого господства США в морях вокруг Китая заканчивается. Американскому флоту необходимы новые ресурсы для обнаружения, отслеживания и потенциального поражения нового поколения китайских подлодок. Дело в том, что субмарины флота КНР стали более тихими, заявил бывший морской офицер Кристофер Карлсон.

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Эксперт сообщил изданию Wall Street Journal, что в начале 2023 года Китай вывел в море атомную ударную подводную лодку с насосно-реактивной силовой установкой вместо гребного винта. Это означает, что у китайских подводников впервые замечена технология подавления шума, применяемая на новейших американских подводных лодках.

Карлсон заключает, что новые китайские субмарины будут такими же тихими, как российские ударные подводные лодки проекта "Акула I". Субмарины проекта 971 "Щука-Б" по российской классификации стали скачком вперед в плане скрытности и скорости по сравнению с предыдущими лодками российского подводного флота. Бывший офицер подчеркнул, что найти такую бесшумную лодку очень сложно, так что последствия для США и их союзников будут очень серьезными.

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