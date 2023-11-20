Зеленский должен продемонстрировать невозможность победы России

Президент Украины Владимир Зеленский должен продемонстрировать миру невозможность победы России – не считаясь при этом с потерями. Вашингтон ориентирует Киев на максимальную активизацию мобилизации. Эти мероприятия должны восполнить огромные потери ВСУ, сообщил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Нарышкин привел достоверные данные разведки, в соответствии с которыми кураторы из США и Великобритании рекомендуют Киеву расширить границы призывного возраста. Нижнюю планку планируют спустить до 17 лет, верхнюю поднять до 70 лет. Кроме того, по мнению Запада, необходимо провести дополнительную мобилизацию женщин.

Нарышкин подчеркнул, что такие действия киевского режима подтвердят его нацистскую сущность. Он направит в пекло войны семнадцатилетних юношей для продления агонии ВСУ - что напомнит действия верхушки фашистской Германии по формированию осенью 1944 года из детей отрядов "Гитлерюгенд", передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"