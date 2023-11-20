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Путин примет участие в экстренном саммите БРИКС

17:11
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Тема форума - палестино-израильский конфликт

Лидеры стран БРИКС 21 ноября проведут внеочередную встречу. В экстренном саммите, который пройдет в режиме видеоконференции, примет участие президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

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Ранее пресс-служба президента председательствующей в объединении Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы сообщила о том, что лидеры стран БРИКС - Бразилии, России, Индии и Китая - соберутся на внеочередную встречу в виртуальном формате. Уточнялось, что приглашены и руководители новых членов объединения - Саудовской Аравии, Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов. Отмечалось, что заявлено участие президента России Владимира Путина.

Как сообщалось, внеочередная встреча будет посвящена ситуации на Ближнем Востоке. Участники саммита от лица своих стран сделают заявления по поводу текущего гуманитарного кризиса в секторе Газа.

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