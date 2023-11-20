Собянин: В этом году карту москвича получили более 1 млн жителей столицы

Всего картой пользуются почти 5 миллионов горожан

Карта москвича открывает доступ к целой экосистеме городских услуг. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в этом году карту получили более миллиона жителей столицы, всего же ей пользуются почти пять миллионов человек.

Среди доступных услуг - проезд в транспорте, бесплатное посещение музеев для учащихся школ и колледжей.

"Еще можно записываться к врачу через терминалы в поликлинике, получать скидки в магазинах, брать книги в столичных библиотеках", – сообщил Собянин.

Ранее мэр Москвы дал поручение правительству города проиндексировать социальные выплаты в 2024 году.

В октябре сообщалось, что в Москве открылись еще два волонтерских центра "Доброе место": в Восточном и Южном административных округах.

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