Собянин: В этом году карту москвича получили более 1 млн жителей столицы

Всего картой пользуются почти 5 миллионов горожан
Карта москвича открывает доступ к целой экосистеме городских услуг. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в этом году карту получили более миллиона жителей столицы, всего же ей пользуются почти пять миллионов человек.
Среди доступных услуг - проезд в транспорте, бесплатное посещение музеев для учащихся школ и колледжей.
"Еще можно записываться к врачу через терминалы в поликлинике, получать скидки в магазинах, брать книги в столичных библиотеках", – сообщил Собянин.
Ранее мэр Москвы дал поручение правительству города проиндексировать социальные выплаты в 2024 году.
В октябре сообщалось, что в Москве открылись еще два волонтерских центра "Доброе место": в Восточном и Южном административных округах.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"