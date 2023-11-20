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Зеленский испугался поражения на выборах после завершения военных действий

18:04
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Украинский лидер боится повторить судьбу Черчилля

Владимир Зеленский боится повторить судьбу Уинстона Черчилля. Британский премьер, несмотря на победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, проиграл парламентские выборы 1945 года. Украинский лидер опасается поражения на президентских выборах по окончании боевых действий, пишет британская газета The Guardian.

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Британские СМИ так часто сравнивали Зеленского с с Черчиллем, что он сам поверил в некую аналогию. Издание утверждает, что по окончании боевых действий украинская оппозиция захочет проверить, насколько подготовленной была страна под руководством Зеленского к специальной военной операции России.

Очередные президентские выборы должны пройти на Украине весной 2024 года. Однако Зеленский неоднократно заявлял, что голосование состоится только после завершения боевых действий - по украинским законам проводить их во время военного положения нельзя.

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