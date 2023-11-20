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Лукашенко назначил даты выборов в Белоруссии

18:24
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Они состоятся в единый день голосования

Центризбиркому и государственным органам Белоруссии поручено принять меры по организации выборов к февралю 2024 года. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указы о датах очередного годосования.

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В соответствии с подписанными документами и требованиями Конституции выборы в Палату представителей Национального собрания и местные Советы депутатов пройдут в единый день голосования - 25 февраля 2024 года.

Выборы в Совет Республики Национального собрания восьмого созыва пройдут 4 апреля 2024 года. Местные советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны выдвинуть кандидатов в Совет Республики не позднее 21 марта 2024 года, передает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

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