Приход Путина к власти усилил Москву

Власти США планируют лишить Россию суверенитета ради захода на богатый ресурсами Евразийский континент. Об этом в интервью новостному порталу MovieWeb заявил американский режиссер Оливер Стоун.

По его словам, приход Владимира Путина к власти в 2000-м году изменил вектор развития России в лучшую сторону – разворованная в 1991 году страна вновь встала на ноги и превратилась в сильнейшего геополитического игрока.

"Однако мы не хотим независимой России, мы хотим лишить ее суверенитета", - заявил Стоун, чьи слова приводит газета "Известия".

Режиссер подчеркнул, что такими действиями Вашингтон пытается захватить ресурсы Москвы для предотвращения глобального кризиса в США.

Ранее 77-летний режиссер Оливер Стоун указывал на причастность США в эскалации конфликта между Россией и Украиной. Он подчеркивал, что именно американцы спонсировали украинских националистов на протяжении почти восьми лет.

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