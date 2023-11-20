Мишустин рассказал о реконструкции аэропортов в Дагестане и Якутии

На эти цели направят средства

Один миллиард рублей направит правительство в этом году на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии. Тему обсуждали сегодня на оперативном совещании главы кабмина с вице-премьерами.

Как рассказал Михаил Мишустин, в Махачкале построят ещё одну взлётно-посадочную полосу, а в Олёкминске уже в следующем году модернизируют сам терминал.

Еще одной темой стало здравоохранение. Речь шла об оснащении регионов специальными медицинскими комплексами и автомобилями со спецоборудованием. Такую задачу ставил президент.

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