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Мишустин рассказал о реконструкции аэропортов в Дагестане и Якутии

22:24
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

На эти цели направят средства

Один миллиард рублей направит правительство в этом году на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии. Тему обсуждали сегодня на оперативном совещании главы кабмина с вице-премьерами.

Как рассказал Михаил Мишустин, в Махачкале построят ещё одну взлётно-посадочную полосу, а в Олёкминске уже в следующем году модернизируют сам терминал.

Еще одной темой стало здравоохранение. Речь шла об оснащении регионов специальными медицинскими комплексами и автомобилями со спецоборудованием. Такую задачу ставил президент.

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Реконструкция аэропорта
Реконструкция аэропорта
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