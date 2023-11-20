Пострадавшего амурского тигра доставили из Владивостока в Москву

Впереди у хищника ряд обследований

В Московском зоопарке встречают нового питомца - амурского тигра. Дальневосточный хищник прилетел на реабилитацию - животное сильно пострадало от браконьеров и теперь не сможет самостоятельно выжить в дикой природе. Что случилось с амурским тигром?

Полёт нормальный, самочувствие тоже - ну, может быть, слегка только не выспался. Необычный пассажир из Владивостока прибыл в столицу регулярным рейсом. Причем, с билетом в одну сторону - ведь он теперь официально москвич.

"В Центр воспроизводства редких видов животных приехал амурский тигр. Наши сотрудники уже не раз работали с такими животными, они имеют большой опыт по реабилитации хищников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

И это еще мягко сказано. На родине, в Хабаровском крае, тигр уже успел побывать в центре большого скандала. Прошлой зимой даже по ТВ показывали. Жители местных посёлков называли его беспощадным разбойником и даже ненасытным собакоедом.

Отношения с человеком совсем испортились, но прекращать охоту на домашнюю живность он явно не собирался. Особенно сильно нервничали жители поселка Вяземский - там всерьез стали опасаться и за свою жизнь. Охотоведы попытались хитростью отогнать полосатого разбойника - не получилось. Почему тигр целый поселок превратил в свои охотничьи угодья, стало ясно позже. Когда поймали.

Выяснилось, что разоритель поселков орудовал одной правой - передняя левая лапа сломана, фаланги вообще нет. Травма старая, серьезная и причинить такое мог только капкан. Из браконьерской петли самец смог выбраться, но лесного зверя ему было уже не догнать.

На консилиуме постановили - пора пойти на крайние меры. Заснул тигр с одного выстрела. Уложили на носилки и понесли. С большим трудом. Вылечить его пытались аж в двух реабилитационных центрах. В Хабаровском крае полосатому пациенту так понравилась местная кухня, что за пару месяцев он набрал приличный вес. Сбрасывать лишние килограммы потом пришлось в Приморье. И уже оттуда, похорошевшего, в специальном контейнере его отправили в Москву.

"Сейчас он ведет себя достаточно настороженно, но при этом имеет хороший аппетит, активно осваивает свой вольер, который состоит из двух вольеров, также покоряет верхние полки, несмотря на свою травму", - рассказала Светлана Акулова.

Впереди у хищника ряд обследований. А еще важные занятия по доверию к людям. Психологическая травма, уверены специалисты, уйдет. Время и забота обязательно сделают свое дело.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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