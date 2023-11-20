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Власти Финляндии объявили о планах закрыть всю границу с Россией

19:08
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

В Хельсинки считают, что на переговорах не было прогресса

Новые ограничения на границе с Россией готовятся ввести власти Финляндии. О намерении принять меры против "потока нелегальных мигрантов" заявил финский премьер-министр  Петтери Орпо после посещения КПП "Вартиус".

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Орпо заявил о намерении рассмотреть такие же меры, как в юго-восточной части Финляндии - закрыть погранпереходы. Премьер не уточнил, касается ли это всей восточной границы. Однако добавил, что власти Финляндии вели переговоры с Россией о нелегальной миграции, но не достигли прогресса.

Тем временем в СМИ появилось заявление начальника пограничной службы Финляндии. По его словам, рассматриваются варианты всей финско-российской границы, передает ТАСС.

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