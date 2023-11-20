Минобороны Украины назвало число женщин в ВСУ

Это более 7% от общей численности украинских Вооруженных сил

Минобороны Украины обнародовало данные о числе женщин в Вооруженных силах Украины. По данным украинского военного ведомства, оно превысило 7% от общей численности ВСУ и достигло 60 тысяч.

Месяцем ранее министерство сообщало, что число женщин-военнослужащих в стране возросло за последние два года на 40%. Женщины занимают почти половину гражданских должностей в ВСУ. А еще около 5 тысяч находятся непосредственно в зоне боевых действий, передает ТАСС.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин привел последние разведданные: в соответствии с полученной достоверной информацией, Соединенные Штаты ориентируют Украину на максимальную активизацию мобилизации. Киеву рекомендуют объявить дополнительный набор женщин и призывать мужчин с 17 до 70 лет.

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