Путин направил партии общественного транспорта в регионы

Церемония передачи техники прошла по видеосвязи

Владимир Путин принял участие в церемонии передачи регионам крупной партии общественного транспорта. Президент России дал старт движению техники. Новые автомобили получили в Оренбургской, Амурской, Волгоградской и Нижегородской областях и в Чеченской республике.

Российский лидер на церемонии призвал повышать скорость и комфорт общественного транспорта, который становится все более популярным. Путин отметил, что в России только автобусы, троллейбусы и трамваи каждый год перевозят в общей сложности более 10 миллиардов человек. Президент подчеркнул необходимость улучшать систему таких перевозок – и не только в крупных агломерациях, но и в средних, и малых городах, в сельских территориях.

Путин напомнил о поставленной задаче ежегодного обновления парка общественного транспорта. По словам президента, это должно привести к снижению среднего возраста техники в этой сфере по всей стране, передает РИА Новости.

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