ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин направил партии общественного транспорта в регионы

20:18
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Церемония передачи техники прошла по видеосвязи

Владимир Путин принял участие в церемонии передачи регионам крупной партии общественного транспорта. Президент России дал старт движению техники. Новые автомобили получили в Оренбургской, Амурской, Волгоградской и Нижегородской областях и в Чеченской республике.

Путин примет участие в экстренном саммите БРИКС
Песков рассказал о планах Путина на виртуальном саммите G20

Российский лидер на церемонии призвал повышать скорость и комфорт общественного транспорта, который становится все более популярным. Путин отметил, что в России только автобусы, троллейбусы и трамваи каждый год перевозят в общей сложности более 10 миллиардов человек. Президент подчеркнул необходимость улучшать систему таких перевозок – и не только в крупных агломерациях, но и в средних, и малых городах, в сельских территориях.

Путин напомнил о поставленной задаче ежегодного обновления парка общественного транспорта. По словам президента, это должно привести к снижению среднего возраста техники в этой сфере по всей стране, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Новые автобусы в автопарке
Новые автобусы в автопарке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.