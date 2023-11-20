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Тель-Авив попал под массированный ракетный удар ХАМАС

20:50
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Сообщается о взрывах в нескольких израильских городах

Самый массированный с начала эскалации палестино-израильского противостояния ракетный удар нанесли по Тель-Авиву радикалы движения ХАМАС. Об обстрелах сообщили арабские телеканалы  Al Arabiya и Al Mayadeen.

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Боевое крыло ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" – уже выступило с заявлением. В нем сказано, что массированный обстрел израильской территории - это ответ "на убийство мирного населения", передает ТАСС.

Тель-Авив, по данным арабских СМИ, стал не единственной целью атак ХАМАС вечером 20 ноября. Сообщается о взрывах в нескольких городах центральной части Израиля.

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