Трое иностранцев задержаны в связи с массовым отравлением метадоном в Астрахани

Госпитализированы более 20 человек

Молодые парни и девушки, госпитализированные в Астрахани, употребляли наркотик из одной партии. Таковы предварительные данные расследования массового отравления метадоном, в результате которого в больницах оказались 24 человека.

Как сообщила "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу МВД, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств. Задержаны трое иностранцев - граждане Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Выяснилось, что подозреваемые сбежали из города после того, как стало известно о первых случаях госпитализации из-за метадона. Троицу задержали по прибытии в Ставропольский край и доставили в Астрахань.

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