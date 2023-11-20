ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трое иностранцев задержаны в связи с массовым отравлением метадоном в Астрахани

21:11
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Госпитализированы более 20 человек

Молодые парни и девушки, госпитализированные в Астрахани, употребляли наркотик из одной партии. Таковы предварительные данные расследования массового отравления метадоном, в результате которого в больницах оказались 24 человека.

ФСБ пресекла попытки контрабанды украинских синтетических наркотиков
Суд арестовал экс-футболиста сборной России Бугаева по делу о наркотиках

Как сообщила "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу МВД, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств. Задержаны трое иностранцев - граждане Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Выяснилось, что подозреваемые сбежали из города после того, как стало известно о первых случаях госпитализации из-за метадона. Троицу задержали по прибытии в Ставропольский край и доставили в Астрахань.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.