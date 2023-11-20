Двадцать человек пропали без вести после атаки на клинику в Газе

Клиника принадлежит организации "Врачи без границ"

Клиника международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF) атакована в секторе Газа. Как сообщили в MSF, в момент атаки на улице был виден израильский танк.

По данным организации, в клинике находился сотрудник MSF и еще 20 человек. На данный момент их судьба неизвестна.

Сообщается, что припаркованные рядом четыре автомобиля с логотипами организации сгорели. Пятый, судя по всему, был раздавлен танком. Часть здания клиники в результате атаки повреждена, передает РИА Новости.

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