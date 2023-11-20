Москвичей предупредили о рекордно низком давлении

Ртутные столбики упадут к пятнице

Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в столице на этой неделе. Минимума показатели достигнут к пятнице, 24 ноября, сообщила главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова.

По данным синоптика, 24 ноября над Тверской областью окажется центр очень глубокого атлантического циклона. В этот день в Москве атмосферное давление станет рекордно низким — 715 миллиметров ртутного столба

Последний рекорд для этой даты был зафиксирован в 1973 году – тогда был достигнут показатель в 722,3 миллиметра ртутного столба. В том же году был установлен еще один рекорд - самое низкое давление ноября. Оно опустилось до 709 миллиметров ртутного столба, передает "Мослента".

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