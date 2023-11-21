Новый президент Аргентины готов "перевернуть свою страну с ног на голову"

Хавьер Милей похож на Дональда Трампа

На политической сцене в последние годы как-то не хватало ярких персонажей… Знакомьтесь – этот герой встряхнет свою страну. Политика - дело серьезное? Да бросьте! Все больше политическая сцена напоминает цирковой манеж. Совсем недавно нас развлекали энергичные Дональд Трамп и Борис Джонсон. Байден выступает в своем унылом амплуа. И вот на сцену выходит новый персонаж, который готов затмить их всех. Новый президент Аргентины Хавьер Милей.

Прическа с бакенбардами в стиле поздний Элвис Пресли. Да что там Элвис. Герой не то карнавала, не то экстремальной оперетты. Многие отметили, что Милей напоминает обликом Дональда Трампа. Только в варианте, доведенном до абсурда. Трамп, кстати, одним из первых поздравил с избранием нового президента Аргентины. Который на 11 процентов опередил своего левого соперника Серхио Массу.

Информационные порталы полны тревожных заголовков. Аргентина совершает прыжок в неизвестность. Правдоподобный сценарий. Хавьер Милей не раз в прямом эфире заявлял: в гробу я видел ваше государство.

Милей поклялся "уничтожить" инфляцию и вооружиться бензопилой для государства. С ней и пришел в политику. Его программа для родной страны, где инфляция перевалила за 100 процентов: разогнать центробанк, заменить аргентинский песо американским долларом, закрыть ненужные министерства и приватизировать все, что можно, в том числе пляжи и природные заповедники. Обязательное образование отменить. С Китаем дела не иметь, в БРИКС не вступать. Поздравление, полученное от Дональда Трампа, по крайней мере, наполовину правда:

"Вы перевернете свою страну с ног на голову и по-настоящему сделаете Аргентину снова великой!"

Вот это номер! Дело Трампа живет и побеждает теперь в Аргентине? Парад популистов, умеющих на словах побеждать несправедливость, поднимать экономику, вызывать трепет у врагов и переворачивать свою страну с ног на голову, пополняется все новыми героями. Правый либертарианец с бензопилой. Кажется, магический реализм Габриэля Гарсия Маркеса вдруг пришел в политику и превратил ее в полный и окончательный театр абсурда.

Вслед за Джонсоном и Трампом Милей продолжит спектакль, в котором в действительности все не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"