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Коротченко: Балканы – чрезвычайно важная геополитическая точка Европы

09:00
  • вторник
  • 21 ноября 2023

У России там есть союзники

Зачем генсек НАТО инспектирует Западные Балканы - важную геополитическую точку Европы? Какие цели у альянса в Сербии и Боснии? Какой сигнал стремится послать Столтенберг Белграду, где придерживаются собственного курса защиты национальных интересов? И какова задача-максимум у Североатлантического блока в этом регионе, учитывая известное пристрастие Запада к провокациям?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона".

"Балканы – чрезвычайно важная геополитическая точка Европы. И, разумеется, у нас там есть союзники. Хочу сказать, что сербы – исторические союзники России. Это наши братья", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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