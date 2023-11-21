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Расчеты гаубиц Д-20 уничтожают военные объекты ВСУ

08:39
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Артиллеристы работают в тесной связке с разведчиками

На купянском участке фронта расчеты гаубиц Д-20 группировки "Запад" уничтожили несколько военных объектов ВСУ - орудия и бронетехнику боевиков. Артиллеристы работают в тесной связке с разведчиками, которые с помощью беспилотников корректируют огонь.

Дроны запускают у линии соприкосновения - в непосредственной близости от противника. Получив координаты, гаубицы открывают огонь, снаряды калибра 152 миллиметра летят точно в цель - по вражеским РСЗО, минометным расчетам и боевым машинам. Контрбатарейная борьба идет круглосуточно и при любой погоде.

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