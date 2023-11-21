Минобороны представило новых героев спецоперации

Бойцы проявляют мужество

Новые примеры отваги и мужества наших военнослужащих.

Прапорщик Владимир Латышев в составе самоходной артбатареи сорвал попытку радикалов форсировать водную преграду. С помощью беспилотника были обнаружены несколько быстроходных лодок с вражеским десантом. Три из них позже уничтожил наш расчет. Все это время противник вел обстрел российских позиций. Одна из САУ была подбита, но Латышев под огнем неприятеля сумел эвакуировать технику.

Сержант Ирина Одиноких спасает жизни раненых бойцов. Недавно она в составе группы медиков ВДВ участвовала в проведении уникальной операции - из ноги военнослужащего был извлечен неразорвавшийся снаряд от РПГ. Боеприпас мог сдетонировать в любой момент, но Ирина мужественно ассистировала хирургу на протяжении всей операции.

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