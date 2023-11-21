В Египет вылетел борт МЧС России с гумпомощью для жителей Газы

Это уже второй рейс

Во вторник утром из Дагестана в Египет вылетел второй борт МЧС России с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа. Из Махачкалы Ил-76 взял курс на город Эль-Ариш.

В составе груза - продукты, детское питание, одежда, обувь и предметы гигиены - всего более 27 тонн. Воздушный мост по доставке гуманитарной помощи организован в соответствии с указанием Владимира Путина. По прибытии груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые переправят его в сектор Газа.

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