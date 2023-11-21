В Курской области сбит беспилотник ВСУ

Киев продолжает попытки ударить по российской территории

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат в Курской области. Об этом утром вторника, 21 ноября, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве отметили, что беспилотник самолетного типа уничтожили над Курской областью около 00:30 дежурными средствами ПВО, сообщает ТАСС.

Киевский режим не оставляет попыток нанести удары по территории России, хотя и заверяет, что предпринимает исключительно оборонительные действия. 20 ноября в российском Министерстве обороны рассказали, что системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев отмечал, что регионы Центрального федерального округа (ЦФО) усилили противовоздушную оборону. Данная мера принята в связи с обострением угроз со стороны Украины и усилением диверсионной активности.

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