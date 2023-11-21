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Зеленский отверг идею переговоров с Россией

08:40
  • вторник
  • 21 ноября 2023

При этом он признал тяжелое положение ВСУ

Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится тяжело на поле боя, но садиться за стол переговоров с Москвой Киев, тем не менее, не собирается. Такое заявление украинский президент Владимир Зеленский сделал в интервью британскому изданию The Sun.
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Как уверяет политик, Москва не изъявляет желания заключить мир, а Украина с учетом этого не может пойти на "мир любой ценой" и не планирует "дружить или садиться за стол переговоров с Россией".

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский рискует лишиться власти из-за возможного военного переворота в стране. По мнению аналитика, недальновидная политика Вашингтона в отношении Москвы привела лишь к дестабилизации ситуации на Украине.  

При этом депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик подчеркивал, что Россия не является сторонником заморозки конфликта на Украине, он может завершиться только на российских условиях. По мнению Беликова, все здравомыслящие военачальники Украины понимают, что им не одержать победу.

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